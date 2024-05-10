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22:31, 10 мая 2024Россия

В Курской области нашли воздушные шары ВСУ с ящиками для взрывчатки

Старовойт: в Курской области нашли 2 воздушных шара ВСУ с ящиками для взрывчатки
Роман Старовойт

Роман Старовойт. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

В Рыльском районе Курской области нашли два воздушных шара Вооруженных сил Украины (ВСУ) с деревянными ящиками, в которых, предположительно, находилась взрывчатка. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в Telegram.

Он добавил, что объекты были уничтожены саперами Минобороны РФ. Кроме того, около Сухая Рыльского района обнаружен беспилотник самолетного типа. Дрон был уничтожен на месте.

Ранее Роман Старовойт сообщил об объявлении в регионе опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Он призвал жителей сохранять бдительность, а также указал, что средства противовоздушной обороны (ПВО) были приведены в готовность.

По словам Старовойта, ВСУ за день обстреляли 12 сел в различных районах Курской области. Отмечается, что никто из жителей не пострадал.

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      Марина Совина
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