Американские военные получат дроны для доставки припасов
Американские военные начнут использовать беспилотники для доставки припасов. Батальоны материально-технического обеспечения Корпуса морской пехоты США снабдят небольшими грузовыми дронами к 2028 году, пишет Defense One.
Каждый батальон получит от трех до шести аппаратов Tactical Resupply Unmanned Aircraft System (TRUAS), также известных как TRV-150C. Беспилотник способен перевозить около 70 килограммов груза на расстояние до 15 километров. Аппараты будут снабжать войска водой, продовольствием или боеприпасами в чрезвычайных ситуациях.
Работающий над TRUAS инженер Чак Стауффер подчеркнул, что дрон предназначен для рядовых морпехов, а не специалистов по управлению беспилотниками. Обучение работе с аппаратом займет несколько дней, а для управления потребуется только приложение ATAK на базе операционной системы Android.
По словам Стауффера, работа с TRUAS ускорит внедрение более тяжелых грузовых дронов средней грузоподъемности.
В апреле концерн «Калашников» представил новый дрон «Колизей-РУ» на тематической выставке «День инноваций ВДВ» в Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном командном училище имени генерала армии Маргелова. Аппарат предназначен для ведения воздушного наблюдения и доставки грузов.