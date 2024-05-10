Американские военные получат дроны для доставки припасов

Морская пехота США получит дроны TRUAS для доставки припасов к 2028 году

Американские военные начнут использовать беспилотники для доставки припасов. Батальоны материально-технического обеспечения Корпуса морской пехоты США снабдят небольшими грузовыми дронами к 2028 году, пишет Defense One.

Каждый батальон получит от трех до шести аппаратов Tactical Resupply Unmanned Aircraft System (TRUAS), также известных как TRV-150C. Беспилотник способен перевозить около 70 килограммов груза на расстояние до 15 километров. Аппараты будут снабжать войска водой, продовольствием или боеприпасами в чрезвычайных ситуациях.

Работающий над TRUAS инженер Чак Стауффер подчеркнул, что дрон предназначен для рядовых морпехов, а не специалистов по управлению беспилотниками. Обучение работе с аппаратом займет несколько дней, а для управления потребуется только приложение ATAK на базе операционной системы Android.

По словам Стауффера, работа с TRUAS ускорит внедрение более тяжелых грузовых дронов средней грузоподъемности.

В апреле концерн «Калашников» представил новый дрон «Колизей-РУ» на тематической выставке «День инноваций ВДВ» в Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном командном училище имени генерала армии Маргелова. Аппарат предназначен для ведения воздушного наблюдения и доставки грузов.