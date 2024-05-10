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04:43, 10 мая 2024Мир

Антонов заявил о готовности России вести с Западом диалог по стратстабильности

Антонов: Россия готова вести диалог по стратстабильности с Западом на равных
Анатолий Антонов

Анатолий Антонов. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал, что Москва готова вести с западными государствами диалог по стратегической стабильности в том случае, если все стороны будут находиться в равных условиях, сообщает РИА Новости.

«Президент (Владимир) Путин в ходе выступления после вступления в должность направил четкий и ясный сигнал западным государствам: несмотря на жесткую антироссийскую позицию США и их сателлитов», — заявил дипломат.

Он уточнил, что российский лидер обозначил возможность ведения переговоров по вопросам безопасности и стратегической стабильности при условии, что диалог будет проходить на равных и каждая сторона будет уважать интересы другой.

Ранее Владимир Путин, переизбранный в ходе выборов, прошедших 15-17 марта, официально вступил в должность. Церемония инаугурации состоялась в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.

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      Марина Совина
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