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19:50, 10 мая 2024Силовые структуры

Бастрыкин поручил возбудить дело на волгоградца за нацистское приветствие

Глава СК Бастрыкин поручил возбудить дело на кинувшего зигу волгоградца 9 мая

Фото: Sergey Bulkin / news.ru / Globallookpress.com

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело на волгоградца, кинувшего зигу во время праздничных мероприятий в честь 9 мая. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

«А. И. Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Волгоградской области Семенову В. И. возбудить по данному факту уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах»,— заявили в СКР.

В сети появилось видео, где мужчина марширует со вскинутой в нацистском приветствии рукой, пока толпа местных жителей слушает песню про День Победы. Позднее волгоградец записал видео с извинениями, где попросил простить его за «кривляния».

Ранее в Нижегородской области шестнадцатилетний подросток заставлял пятиклассников скандировать нацистские лозунги. Инцидент произошел в одной из школ в Кстово. Десятиклассник представлялся Адольфом Гитлером, требуя от детей приветствовать его «поднятием руки». Происходящее заметила учительница, после чего обратилась к директору, а тот, в свою очередь, сообщил о случившемся в полицию.

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