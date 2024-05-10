В российском регионе объявили ракетную опасность

Гладков: сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородском районе

В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности, заявил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Он объявил ракетную опасность. Губернатор призвал жителей региона быть бдительными. Если они находятся дома, не стоит подходить к окнам.

«Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая)», — рекомендовал глава области. Находящихся на улице он призвал спуститься в укрытие или иное безопасное место.

Ранее Гладков сообщил, что восемь человек — семь взрослых и один ребенок — получили ранения в результате ночной атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область.