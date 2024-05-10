Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:32, 10 мая 2024Россия

В российском регионе объявили ракетную опасность

Гладков: сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородском районе

Фото: Jamal Awad / Global Look Press

В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности, заявил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Он объявил ракетную опасность. Губернатор призвал жителей региона быть бдительными. Если они находятся дома, не стоит подходить к окнам.

«Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая)», — рекомендовал глава области. Находящихся на улице он призвал спуститься в укрытие или иное безопасное место.

Ранее Гладков сообщил, что восемь человек — семь взрослых и один ребенок — получили ранения в результате ночной атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Полковник ВСУ оценил способность России занять весь Донбасс

      Пленный назвал причину отхода ВСУ с оборонительных позиций под Авдеевкой

      Семья наемника из Колумбии попросила вернуть его тело с Украины

      Байден ответил на приглашение Трампа провести с ним дебаты

      Американские военные получат дроны для доставки припасов

      Зеленский назвал условие для остановки российского наступления

      «Байер» вышлел в финал Лиги Европы

      Лукашенко рассказали о нехватке белорусов в зоне СВО

      Российская полиция заблокировала в Сирии колонну «международной коалиции»

      «Аталанта» с Миранчуком вышла в финал Лиги Европы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше