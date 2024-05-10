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01:54, 10 мая 2024Мир

Большинство военных Германии перейдут под командование НАТО

Писториус: большинство военных ФРГ перейдут под командование НАТО к 2025 году
Борис Писториус

Борис Писториус. Фото: Ints Kalnins / Reuters

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что большая часть военнослужащих Бундесвера (ВС ФРГ) в ближайшем будущем перейдут под командование НАТО . Его слова приводит ТАСС.

В рамках выступления в Университете Джонса Хопкинса в США Писториус уточнил, что большинство военных страны перейдут под командование НАТО к 2025 году. Около 35 тысяч солдат будут иметь два высших уровня готовности. Министр подчеркнул, что безопасность союзников Берлина является его безопасностью.

Глава Минобороны добавил, что страна наращивает присутствие своих военных на восточном фланге НАТО. Он также напомнил о размещении в Литве бригады солдат Германии и назвал это беспрецедентным случаем в истории страны.

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      Марина Совина
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