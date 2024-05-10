Голландца отстранили от Евровидения из-за таинственного инцидента
Голландца Йоста Кляйна отстранили от Евровидения из-за таинственного инцидента
Голландца Йоста Кляйна отстранили от участия в шоу жюри Евровидения из-за таинственного инцидента, сообщает Телерадиовещательная корпорация Нидерландов (NOS).
Какой именно инцидент привел к отстранению Кляйна, пока остается тайной.
Европейский вещательный союз (EBU) начал расследование в отношении исполнителя.
В этом году музыкальный конкурс принимает шведский город Мальме.