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18:12, 8 мая 2024Культура

Названы подходящие для участия в «Евровидении» российские артисты

Продюсер Дворцов: представить Россию на «Евровидении» могли бы NILETTO и Лазарев

Фото: Sergey Ponomarev / AP

Музыкальный продюсер Сергей Дворцов назвал российских артистов, которые могли бы принять участие в конкурсе «Евровидение» и представить свою страну. Его слова приводит NEWS.ru.

По мнению эксперта, поучаствовать в песенном конкурсе могли бы такие исполнители, как Леша Свик и NILETTO (настоящее имя — Данил Прытков). Помимо них, достойными кандидатами для участия в «Евровидении» могли бы стать рэпер ST (настоящее имя — Александр Степанов), а также артист Сергей Лазарев, который ранее дважды выступал на музыкальном конкурсе и оба раза занимал третье место.

«[Лазарев] певец с сильной энергетикой, который уже завоевал миллионы сердец и продолжает завоевывать. Он интересен и отечественному зрителю, и западному. Но интересно ли такое "Евровидение" для нас?» — задался вопросом собеседник издания.

Ранее российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что не смотрит «Евровидение» из-за политизации песенного конкурса.

ЖЗЛ
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      Анастасия Астахова
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