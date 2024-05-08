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15:01, 8 мая 2024Культура

Пригожин объяснил нежелание смотреть «Евровидение»

Пригожин заявил, что не смотрит «Евровидение» из-за политизации конкурса

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что не смотрит «Евровидение» из-за политизации песенного конкурса. Его цитирует НСН.

«Какую смысловую нагрузку оно несет, кроме политической? Наша страна там не принимает участия. Какой смысл? Я что, себе что-то там найду нового, будет что-то музыкально новое?» — объяснил медиаменеджер свое нежелание смотреть «Евровидение», отметив, что «там нет музыки».

Пригожин также заявил о готовности принять участие в организации «Интервидения», российского аналога европейского конкурса. «Позовут организовать — организуем легко. Позовут принять участие — примем участие, не позовут — посмотрим со стороны», — заключил Пригожин.

Ранее сообщалось, что исполнительница Алена Савраненко, известная как Alyona Alyona, которая стала представительницей Украины на «Евровидении», упала во время репетиции шоу.

ЖЗЛ
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