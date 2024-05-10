Губернатор Петербурга выразил соболезнования после ДТП с утонувшим автобусом

Беглов выразил соболезнования родным погибших в ДТП с автобусом в Петербурге

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования родным невыживших пассажиров автобуса, который в результате с ДТП упал в реку Мойку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу городского правительства.

Губернатор также поблагодарил спасателей, сотрудников скорой помощи и ГИБДД, а также прохожих, которые оперативно пришли на помощь. По его словам, все пострадавшие доставлены в больницу, им оказывается помощь. Также по поручению Беглова создана комиссия, которая выяснит причины ДТП.

В пятницу, 10 мая, автобус с пассажирами упал с Поцелуева моста в реку Мойку и утонул после ДТП с автомобилем каршеринга. 44-летний водитель автобуса не справился с управлением. Он смог спастись первым, его задержали в качестве подозреваемого.