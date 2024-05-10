В Латвии задержали шесть человек за песни о Великой Отечественной войне

Jauns.lv: в Латвии задержали шесть человек за песни в День Победы

В Латвии полиция задержала шесть человек, которые пели песни о Великой Отечественной войне в День Победы, об этом пишет портал Jauns.lv.

Как отметило издание, несколько дел об административном правонарушении также было заведено за ношение георгиевских ленточек, возложение цветов к местам снесенных воинских памятников.

«У Саласпилсского мемориала шестеро правоохранителей задержали мужчину, не подчинившегося их указаниям», — говорится в сообщении. Он заявил полиции, что ничего противоправного не совершал. Позже к конфликту присоединились несколько правозащитников, требующих освобождения мужчины. Как отметили свидетели, задержанный включил на телефоне песню «Журавли» и слушал ее без наушников.

Ранее стало известно, что в Молдавии во время акции «Бессмертный полк» участницу пытались заставить снять георгиевскую ленту с фотографии ее родственников.