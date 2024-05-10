Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:40, 10 мая 2024Мир

В Латвии задержали шесть человек за песни о Великой Отечественной войне

Jauns.lv: в Латвии задержали шесть человек за песни в День Победы

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

В Латвии полиция задержала шесть человек, которые пели песни о Великой Отечественной войне в День Победы, об этом пишет портал Jauns.lv.

Как отметило издание, несколько дел об административном правонарушении также было заведено за ношение георгиевских ленточек, возложение цветов к местам снесенных воинских памятников.

«У Саласпилсского мемориала шестеро правоохранителей задержали мужчину, не подчинившегося их указаниям», — говорится в сообщении. Он заявил полиции, что ничего противоправного не совершал. Позже к конфликту присоединились несколько правозащитников, требующих освобождения мужчины. Как отметили свидетели, задержанный включил на телефоне песню «Журавли» и слушал ее без наушников.

Ранее стало известно, что в Молдавии во время акции «Бессмертный полк» участницу пытались заставить снять георгиевскую ленту с фотографии ее родственников.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Пентагон пресек несанкционированный доступ России к Starlink. Как Москва могла воспользоваться технологией?

      На Украине рассказали о страхе офицеров ВСУ

      В Латвии задержали шесть человек за песни о Великой Отечественной войне

      В Британии назвали «демонстрацией идиотизма» изъятие активов России

      Стало известно об атаке беспилотников на НПЗ в Калужской области

      Украинские энергетики получили грант от ФРГ на восстановление инфраструктуры

      На Украине допустили блокировки счетов уклонистов

      Большинство военных Германии перейдут под командование НАТО

      Собянин сообщил о сбитом в городском округе Подольск беспилотнике

      В Киеве ограничили потребление электричества для промышленности

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше