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11:50, 10 мая 2024Путешествия

Летевшего к отцу россиянина не пустили рейс

Сотрудники AirBaltic отказались пустить на рейс россиянина, несмотря на визу
СюжетВизы в Европу:

Фото: Janis Laizans / Reuters

Сотрудники AirBaltic отказались пустить на рейс из Стамбула в Ригу россиянина несмотря на то, что у него имелась шенгенская виза. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Как сообщил сам мужчина, представившийся Глебом, представители авиакомпании попросили отойти от гейта всех россиян, у которых не было вида на жительства в Прибалтике и пропускали на борт только с этим документом.

В итоге россиян с визами пропустили, только когда их борт уже улетел. Авиакомпания вернула не попавшим на рейс пассажирам лишь налог — 75 евро.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Кольцово 10-летнего россиянина сняли с рейса за границу из-за одной буквы в паспорте.

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      Марк Леонов
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