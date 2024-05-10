Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:52, 10 мая 2024Бывший СССР

Лукашенко уволил главу Генштаба Белоруссии

Лукашенко уволил главу Генштаба Белоруссии Гулевича в запас из-за возраста

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уволил главу Генштаба республики Виктора Гулевича в запас. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

«Генерал-майор Виктор Гулевич освобожден от должности начальника Генерального штаба Вооруженных Сил — первого заместителя министра обороны», — говорится в публикации.

Отмечается, что соответствующий Указ №192 подписал президент страны. Причиной данного решения главы государства называется возраст Гулевича. Отмечается, что генерал-майор уволен с военной службы в запас с правом ношения военной формы одежды и знаков различия.

Ранее сообщалось, что уехавший в Белоруссию польский судья Томаш Шмидт был уволен со своей должности. Заявление об отставке с поста судьи, которое подал сам Шмидт, приняли. Оно вступает в силу немедленно.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Подвигина
      Обсудить
      Последние новости

      Мишустин снова назначен премьер-министром России. Что ему сказали в Госдуме и чем займется новое правительство?

      В Польше произошел пожар на свалке химических отходов

      В Белгородской области объявили ракетную опасность

      Путин утвердил Мишустина председателем правительства России

      Пострадавших из затонувшего автобуса доставили в две больницы

      США объявят о новом пакете помощи Киеву на 400 миллионов долларов

      Очевидцы достали из утонувшего в Мойке автобуса троих человек

      Украинский генерал заявил о давлении США на союзников из-за Киева

      Украина получит первые F-16 летом

      «Ахмат» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше