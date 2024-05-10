Лукашенко уволил главу Генштаба Белоруссии Гулевича в запас из-за возраста

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уволил главу Генштаба республики Виктора Гулевича в запас. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

«Генерал-майор Виктор Гулевич освобожден от должности начальника Генерального штаба Вооруженных Сил — первого заместителя министра обороны», — говорится в публикации.

Отмечается, что соответствующий Указ №192 подписал президент страны. Причиной данного решения главы государства называется возраст Гулевича. Отмечается, что генерал-майор уволен с военной службы в запас с правом ношения военной формы одежды и знаков различия.

Ранее сообщалось, что уехавший в Белоруссию польский судья Томаш Шмидт был уволен со своей должности. Заявление об отставке с поста судьи, которое подал сам Шмидт, приняли. Оно вступает в силу немедленно.