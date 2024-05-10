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13:21, 10 мая 2024Силовые структуры

Минобороны сообщило о 27 ударах по военным объектам и инфраструктуре Украины

ВС РФ нанесли 27 ударов по военным и инфраструктурным объектам Украины за неделю
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) за неделю нанесли 27 групповых ударов высокоточным оружием по военным и инфраструктурным объектам Украины. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны (МО) России.

Как уточнили в оборонном ведомстве, с 5 по 10 мая ВС РФ поразили оружием большой дальности морского и воздушного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и беспилотниками объекты энергетической отрасли, предприятия военно-промышленного комплекса и железнодорожной инфраструктуры Украины.

Также в МО рассказали о поражении средств ПВО, арсеналов, базы горючего, цеха производства и ремонта безэкипажных катеров и БПЛА. Удары также наносились по пунктам временной дислокации нацформирований и иностранных наемников, а также по скоплениям живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины на железной дороге.

Ранее Минобороны раскрыло подробности о боях за взятые под контроль населенные пункты.

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      Илона Палей
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