На Украине рассказали о страхе офицеров ВСУ

Бутусов: офицеры боятся говорить правду о положении ВСУ из-за угрозы увольнения

Главред сайта «Цензор.нет» и бывший советник министра обороны Украины Юрий Бутусов заявил, что увольнения инициативных командиров бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) привели к определенным последствиям. Об этом он сообщил в своем видеоблоге на YouTube.

Бутусов рассказали о страхе офицеров ВСУ и признался, что командиры подразделений боятся докладывать руководству достоверную обстановку при возникновении кризиса. «Для того, чтобы их не уволили», — уточнил он.