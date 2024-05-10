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03:46, 10 мая 2024Бывший СССР

На Украине рассказали о страхе офицеров ВСУ

Бутусов: офицеры боятся говорить правду о положении ВСУ из-за угрозы увольнения

Фото: Unsplash

Главред сайта «Цензор.нет» и бывший советник министра обороны Украины Юрий Бутусов заявил, что увольнения инициативных командиров бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) привели к определенным последствиям. Об этом он сообщил в своем видеоблоге на YouTube.

Бутусов рассказали о страхе офицеров ВСУ и признался, что командиры подразделений боятся докладывать руководству достоверную обстановку при возникновении кризиса. «Для того, чтобы их не уволили», — уточнил он.

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      Марина Совина
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