Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:43, 10 мая 2024Россия

Очевидица рассказала подробности о падении автобуса в Мойку

Прохожие бросились в Мойку спасать людей из утопающего автобуса в Петербурге

Кадр: МЧС РФ / РИА Новости

Жительница Санкт-Петербурга, проживающая у Поцелуева моста, рассказала подробности о падении автобуса в реку Мойку. В разговоре с «Лентой.ру» очевидица отметила, что транспортное средство быстро ушло под воду.

«Мы услышали сильный грохот. Прохожие сразу бросились в воду. Автобуса нам было не видно из-за моста. Через минут 15 уже было много спасателей, карет скорой помощи, реанимация. Я так понимаю, что тогда и доставали остальных. В нашу сторону лодки отвезли несколько человек», — поделилась девушка.

Ранее в Санкт-Петербурге автобус с пассажирами упал с Поцелуева моста в реку Мойку и утонул. Это произошло около 13:00 по московскому времени 10 мая. Как стало известно, водитель автобуса не справился с управлением. По предварительным данным, ему стало плохо за рулем.

Спасателям удалось достать всех пассажиров из салона утонувшего автобуса. Несколько человек смогли выбраться самостоятельно. На месте происшествия продолжается работа водолазов. Информация о погибших и пострадавших уточняется.

Что думаешь? Оцени!
      Алена Шевченко
      Обсудить
      Последние новости

      Автобус с 20 пассажирами съехал в реку в Петербурге. Пострадавших откачивали прямо на крыше

      В России назвали сроки создания реестра нуждающихся в соцпомощи

      Пострадавший в ДТП с утонувшим автобусом водитель рассказал о мощном ударе

      Мишустин счел необходимым аккуратное регулирование маркетплейсов

      В МЧС назвали число жертв среди пассажиров утонувшего в Петербурге автобуса

      Очевидица рассказала подробности о падении автобуса в Мойку

      Владельца утонувшего в Петербурге автобуса 23 раза привлекали к ответственности

      Установлена личность водителя упавшего в реку Мойку автобуса

      Названы кандидаты на пост министра спорта России

      Володин сравнил доходы России от сельского хозяйства и продажи оружия

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше