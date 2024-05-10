Очевидица рассказала подробности о падении автобуса в Мойку

Прохожие бросились в Мойку спасать людей из утопающего автобуса в Петербурге

Жительница Санкт-Петербурга, проживающая у Поцелуева моста, рассказала подробности о падении автобуса в реку Мойку. В разговоре с «Лентой.ру» очевидица отметила, что транспортное средство быстро ушло под воду.

«Мы услышали сильный грохот. Прохожие сразу бросились в воду. Автобуса нам было не видно из-за моста. Через минут 15 уже было много спасателей, карет скорой помощи, реанимация. Я так понимаю, что тогда и доставали остальных. В нашу сторону лодки отвезли несколько человек», — поделилась девушка.

Ранее в Санкт-Петербурге автобус с пассажирами упал с Поцелуева моста в реку Мойку и утонул. Это произошло около 13:00 по московскому времени 10 мая. Как стало известно, водитель автобуса не справился с управлением. По предварительным данным, ему стало плохо за рулем.

Спасателям удалось достать всех пассажиров из салона утонувшего автобуса. Несколько человек смогли выбраться самостоятельно. На месте происшествия продолжается работа водолазов. Информация о погибших и пострадавших уточняется.

