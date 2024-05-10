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06:02, 10 мая 2024Бывший СССР

Российские военные с помощью дронов сорвали попытку ВСУ форсировать Днепр

Минобороны сообщило о применении дронов для срыва попытки ВСУ форсировать Днепр

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Расчеты дронов Zala гвардейского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) помогли артиллерии уничтожить украинскую пехоту на правом берегу Днепра, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

«Десантники обнаружили плавсредства ВСУ, совершающие очередную безуспешную попытку форсировать реку, а также пехоту ВСУ, укрывшуюся в развалинах домов на противоположном берегу», — говорится в публикации. После этого координаты передали артиллеристам, которые нанесли удар, уничтоживший лодки с украинскими бойцами.

Ранее на позициях Вооруженных сил России близ реки Днепр нашли останки солдат Красной армии. По словам командира одного из подразделений с позывным Музей, останки передадут в Министерство культуры. Он добавил, что их обнаружили в процессе оборудования позиций военнослужащими.

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      Сергей Грехов
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