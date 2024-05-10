Ученый спрогнозировал полярные сияния над Москвой и Петербургом

Ученый Богачев: над Москвой и Петербургом могут появиться полярные сияния

Над территорией России сформирована обширная зона полярных сияний, они могут появиться в небе над Санкт-Петербургом и Москвой. Об этом сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев.

Он объяснил, что плотность окружающей Землю плазмы увеличена примерно в 30 раз. Это связано с мощной магнитной бурей. «Скорость солнечного ветра за последний час выросла почти в два раза с 400 километров в секунду до 700 километров в секунду», — рассказал ученый.

Богачев спрогнозировал, что магнитная буря достигнет своего пика днем 11 мая.

Ранее сообщалось, что начавшаяся на Земле магнитная буря достигла уровня G4 (очень сильная).