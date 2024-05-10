Начавшаяся на Земле магнитная буря достигла предпоследнего уровня мощности

Институт прикладной геофизики: магнитная буря на Земле усилилась до уровня G4

Начавшаяся на Земле магнитная буря усилилась. Об этом ТАСС сообщили в Институте прикладной геофизики (ИПГ).

По его данным, степень возмущенности магнитного поля Земли достигла уровня G4, что означает очень сильную степень по пятибалльной шкале. При магнитных бурях такого уровня могут возникнуть серьезные нарушения в радиосвязи, многочасовые проблемы со спутниковой и радиочастотной навигацией.