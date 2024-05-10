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04:00, 10 мая 2024Мир

В Германии задержали десять человек на мероприятиях в честь Дня Победы

Bild: полиция ФРГ задержала в Берлине 10 человек на акциях в честь Дня Победы

Фото: Christian Mang / Reuters

Полиция ФРГ задержала десять человек на акциях, приуроченных к 9 мая. Граждане нарушили установленные правила, включающие запрет на демонстрацию связанной с Днем Победы символики, написало издание Bild.

По данным журналистов, несколько человек нарушили установленные правила на акциях в честь Дня Победы. В частности, они проносили георгиевские ленточки или оскорбляли полицейских. «Всего задержаны 10 человек», — отметила газета.

В свою очередь, в полиции заявили, что в целом памятные мероприятие прошли спокойно. Сотрудники правоохранительных органов зафиксировали несколько несущественных инцидентов.

Ранее в Латвии задержали шесть человек за песни о Великой Отечественной войне. Несколько дел об административном правонарушении также было заведено за ношение георгиевских ленточек, возложение цветов к местам снесенных воинских памятников.

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      Марина Совина
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