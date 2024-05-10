В «Москве 24» сообщили о наказании за «хардбасс» во время эфира с парада

Звукорежиссеру «Москвы 24» грозит штраф за накладку в прямом эфире парада Победы

Руководитель АО «Москва Медиа» Игорь Шестаков рассказал, что звукорежиссеру телеканала «Москва 24» может грозить штраф за накладку в прямом эфире парада Победы. Об этом пишет РИА Новости.

Телеведущая во время ожидания эфира разминала речевой аппарат. Она произносила скороговорку про «хардбасс» и «спортивки "Адидас"». Оказалось, что микрофон был включен. В это же время шли кадры с колоннами военной техники.

Шестаков подчеркнул, что наказание может получить звукорежиссер, который нес ответственность за вывод звука с микрофона в эфир.

Номер певицы Наташи Королевой убрали из ТВ-эфира концерта в честь Дня Победы. Что стало этому причиной, неизвестно. Сама артистка пока не комментировала ситуацию.

