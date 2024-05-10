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16:48, 10 мая 2024Бывший СССР

В ВСУ призвали украинцев не паниковать на фоне мобилизации

Павлюк: украинцы должны преодолеть панику перед мобилизацией

Фото: Thomas Peter / Reuters

Командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Павлюк призвал украинцев не паниковать на фоне мобилизации в стране. Об этом он сообщил в интервью The Economist.

По его мнению, жители Украины должны откликнуться на «призыв к борьбе» и перестать бояться, преодолев панику, так как другого выхода из ситуации нет.

«Как бы тяжело это ни было, у нас нет другого выбора», — подчеркнул Павлюк.

Ранее командующий обозначил сроки наступления критической фазы конфликта.

«Критическая фаза войны наступит в ближайшие два месяца», — обозначил сроки украинский генерал. По его словам, американская помощь только начинает достигать линии фронта, чем пользуется Россия, посылая в бой всю имеющуюся у страны технику.

ЖЗЛ
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      Анастасия Астахова
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