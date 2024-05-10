Замгенсека НАТО из Румынии обвинил в некомпетентности политиков в своей стране

Замгенсека НАТО из Румынии назвал некомпетентными политиков в своей стране

Замгенсека НАТО из Румынии Мирча Джоанэ обвинил в некомпетентности политиков в своей стране. Его слова приводит Agerpres.

«Государством руководило и руководит все более некомпетентное политическое поколение, лишенное чувства истинной любви к стране. На протяжении многих лет мы видели, как слишком много политиков борются между жадностью и бессилием», — сказал он.

Джоанэ подчеркнул, что в Румынии есть много политиков, которые не знают экономики, законодательства, не имеют подтвержденной квалификации, но возглавляют правительства, министерства, ведомства и госкомпании. Он добавил, что такие политики ничему в своей жизни не научились, не имеют базовых знаний, но оказываются на должностях, от которых зависит судьба миллионов румын.

Ранее замгенсека НАТО заявил, что мир вступил в эру конкуренции великих держав. Среди таких он назвал страны Запада, Россию и Китай. По его словам, в сложившейся ситуации США нуждаются в европейских союзниках, при этом Джоанэ отметил, что страны Европейского союза недостаточно вкладываются в оборону.