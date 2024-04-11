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12:43, 11 апреля 2024Мир

Замгенсека НАТО заявил о вступлении в эру конкуренции великих держав

Замгенсека НАТО Джоанэ: мир вступил в эру конкуренции Запада, России и Китая

Фото: Jason Lee / Reuters

Мир вступил в эру конкуренции великих держав между Западом, Россией и Китаем. Об этом заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ в интервью газете Telegraph.

«Россия, Китай и все остальные вместе предпримут массовые попытки подорвать американскую власть», — сказал он.

По его словам, в сложившейся ситуации США нуждаются в европейских союзниках, при этом Джоанэ отметил, что страны Европейского союза недостаточно вкладываются в оборону.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что распад НАТО стал бы катастрофой не только для Вашингтона, но и для всего мира. Он подчеркнул, что США и союзники смогли расширить альянс и получили дополнительные две тысячи миль границы благодаря присоединению Финляндии и Швеции.

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      Семен Александров
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