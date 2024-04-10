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19:16, 10 апреля 2024Мир

Байден назвал катастрофой для мира распад НАТО

Байден назвал распад НАТО катастрофой не только для США, но и всего мира

Фото: Yuri Gripas / Globallookpress.com

Распад НАТО стал бы катастрофой не только для США, но и всего мира. Об этом заявил президент США Джо Байден в интервью Univision Noticias.

Байден прокомментировал деятельность НАТО в связи с 75-летием альянса. Он подчеркнул, что США и союзники смогли расширить НАТО и получили дополнительные две тысячи миль (3,2 тысячи километров) границы благодаря присоединению Финляндии и Швеции

«Худшее, что можно представить, — это начало распада НАТО, это было бы катастрофой для Соединенных Штатов, для Европы и всего мира», — заявил американский лидер. Он подчеркнул, что теперь на границе с Россией находится целая группа стран-членов альянса, и добавил, что гордится этим.

Ранее газета Telegraph сообщила о планах ряда дипломатов стран НАТО обезопасить Европу после угроз бывшего американского президента Дональда Трампа вывести США из альянса. Один из европейских дипломатов назвал беспокоящими высказывания экс-президента США, отметив, что «никто не знает, что будет дальше».

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      Юрий Леонов
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