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07:16, 11 мая 2024Россия

В Курской и Волгоградской областях перехватили семь беспилотников

МО РФ: ПВО перехватила 7 беспилотников ВСУ в Курской и Волгоградской областях

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили семь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Курской и Волгоградской областях. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram.

Кроме того, над территорией Белгородской области был уничтожен 21 реактивный снаряд и 9 дронов. В ведомстве добавили, что на протяжении ночь Вооруженные сил Украины (ВСУ) пытались совершить атаки по территории России с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир» и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

В ночь на 10 мая в России уничтожили пять беспилотников ВСУ над Брянской, Белгородской и Московской областями.

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      Марина Совина
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