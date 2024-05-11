В Курской и Волгоградской областях перехватили семь беспилотников

МО РФ: ПВО перехватила 7 беспилотников ВСУ в Курской и Волгоградской областях

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили семь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Курской и Волгоградской областях. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram.

Кроме того, над территорией Белгородской области был уничтожен 21 реактивный снаряд и 9 дронов. В ведомстве добавили, что на протяжении ночь Вооруженные сил Украины (ВСУ) пытались совершить атаки по территории России с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир» и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

В ночь на 10 мая в России уничтожили пять беспилотников ВСУ над Брянской, Белгородской и Московской областями.