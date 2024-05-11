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11:27, 11 мая 2024Бывший СССР

В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве и регионах на востоке Украины объявили воздушную тревогу

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Власти Киева и Киевской области объявили воздушную тревогу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на онлайн-карту Министерства цифровой трансформации Украины.

Судя по данным украинского портала, тревога сработала в Киеве и Киевской области. Также власти уведомили жителей Житомирской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской и Николаевской областях Украины.

Журналисты агентства уточнили, что Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) начали наносить удары по инфраструктуре Украины в октябре 2022 года, через два дня после теракта на Крымском мосту. «С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране», — заметили авторы.

11 мая в Белгороде и области была запущена сирена ракетной опасности. Губернатор региона Гладков призвал жителей Белгорода и Белгородской области укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами — коридоре, ванной, туалете, кладовой.

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      Андрей Ставицкий
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