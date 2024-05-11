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11:26, 11 мая 2024Россия

В Белгороде запущена сирена ракетной опасности

Губернатор Гладков заявил, что в Белгороде запущена сирена ракетной опасности

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

В Белгороде и области запущена сирена ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Гладков призвал жителей Белгорода и Белгородской области укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами — коридоре, ванной, туалете, кладовой. Губернатор отметил, что жители, которые находятся дома, не должны подходить к окнам.

«Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — заявил Гладков.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали село Гора-Подол в Белгородской области. По словам Гладкова, при обстреле были повреждены линии электропередачи, без света остались села Козинка, Глотово, Заречье и Безымено, однако никто из жителей не пострадал.

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      Андрей Ставицкий
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