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21:48, 11 мая 2024Россия

Белгородский губернатор рассказал о повреждениях после обстрела ВСУ

Губернатор Гладков: при обстреле ВСУ повреждены 49 квартир и 21 автомобиль

Фото: «Настоящий Гладков» / Telegram

В результате атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгороде повреждены 49 квартир в 22 многоквартирных домах и четыре коммерческих объекта. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Также от прямого попадания снарядов загорелись шесть автомобилей. Пожарные оперативно ликвидировали очаги возгорания, всего поврежден 21 автомобиль. На местах работают все оперативные и аварийные службы.

Ранее Гладков сообщил, что 28 взрослых и один ребенок получили осколочные ранения различных частей тела, они доставлены в медучреждения.

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      Марина Совина
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