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21:31, 11 мая 2024Россия

Женщина погибла при обстреле Белгорода со стороны ВСУ

Гладков: женщина погибла, 29 человек ранены при обстреле Белгорода ВСУ

Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

Женщина погибла, 29 человек получили ранения при обстреле Белгорода и Белгородского района со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Глава региона уточнил, что мирная жительница скончалась на месте до прибытия бригады скорой помощи. По предварительной информации, 28 взрослых и один ребенок получили осколочные ранения различных частей тела, они доставлены в медучреждения.

Ранее в Белгороде седьмой раз за сутки запустили сирену ракетной опасности. Губернатор Вячеслав Гладков призвал находящихся на улице граждан спуститься в укрытие.

Ранее ВСУ атаковали село Гора-Подол в Белгородской области. По словам Гладкова, при обстреле были повреждены линии электропередачи, без света остались села Козинка, Глотово, Заречье и Безымено, однако никто из жителей не пострадал.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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