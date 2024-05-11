Женщина погибла при обстреле Белгорода со стороны ВСУ

Гладков: женщина погибла, 29 человек ранены при обстреле Белгорода ВСУ

Женщина погибла, 29 человек получили ранения при обстреле Белгорода и Белгородского района со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Глава региона уточнил, что мирная жительница скончалась на месте до прибытия бригады скорой помощи. По предварительной информации, 28 взрослых и один ребенок получили осколочные ранения различных частей тела, они доставлены в медучреждения.

Ранее в Белгороде седьмой раз за сутки запустили сирену ракетной опасности. Губернатор Вячеслав Гладков призвал находящихся на улице граждан спуститься в укрытие.

Ранее ВСУ атаковали село Гора-Подол в Белгородской области. По словам Гладкова, при обстреле были повреждены линии электропередачи, без света остались села Козинка, Глотово, Заречье и Безымено, однако никто из жителей не пострадал.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.