В Белгороде снова запустили сирену ракетной опасности

Губернатор Гладков сообщил еще об одном запуске сирены ракетной опасности

В Белгороде седьмой раз за сутки запустили сирену ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома — не подходите к окнам», — написал он.

Находящихся на улице граждан глава области попросил спуститься в укрытие. Тем, кого сигнал застал дома, он порекомендовал укрыться в помещениях без окон и со сплошными стенами.

Первая воздушная тревога в городе прозвучала в ночь с 10 на 11 мая. Еще одну запустили в четыре часа утра по московскому времени. Затем губернатор сообщил еще о двух сигналах ракетной опасности. О пятой тревоге за сутки Гладков предупредил в 13:42 по московскому времени. В 19:15 появился пост о шестом сигнале.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.