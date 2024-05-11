В Белгороде шестой раз за сутки запустили сирену ракетной опасности
В Белгороде и Белгородском районе шестой раз за сутки запустили сирену ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Находящихся дома, глава области, призвал укрыться в коридоре, ванное, туалете и кладовой. Те, кого сигнал застал на улице, должны спуститься в укрытие или другое безопасное место.
Других подробностей Гладков не сообщил.
Первая воздушная тревога в городе прозвучала в ночь с 10 на 11 мая. Еще одну запустили в четыре часа утра по московскому времени. Затем губернатор сообщил еще о двух сигналах ракетной опасности. О пятой тревоге за сутки Гладков предупредил в 13:42 по московскому времени.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.