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13:45, 11 мая 2024Россия

В Белгороде пятый раз за сутки запустили сирену ракетной опасности

Губернатор Гладков сообщил о пятой за сутки ракетной опасности в Белгороде

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

В Белгороде и Белгородском районе пятый раз за сутки запустили сирену ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Тех, кто находится на улице, глава области призвал спуститься в укрытие или другое безопасное место.

«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая)», — добавил Гладков.

Первая воздушная тревога в городе прозвучала в ночь с 10 на 11 мая. Еще одну запустили в четыре часа утра по московскому времени. Затем губернатор сообщил еще о двух сигналах ракетной опасности.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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