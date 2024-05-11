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19:12, 11 мая 2024Россия

Россиянин сломал скульптуру оленя и забрал его голову домой

В Бурятии мужчина сломал скульптуру марала и забрал его голову домой

Фото: МВД по Республике Бурятия

В Бурятии мужчина сломал скульптуру марала и забрал его голову. Об этом сообщает МВД по российскому региону в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел на въезде в село Туран в Бурятии. По предварительной информации, мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, повредил скульптуру оленя, после чего унес его голову к себе домой. На месте происшествия были обнаружены гильзы от травматического оружия.

Отмечается, что злоумышленник был задержан. По месту жительства мужчины были изъяты травматический пистолет и голова скульптуры. По факту случившегося проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось о том, что житель Красноярска пытался перелезть через забор на границе с Китаем ради встречи с друзьями. Мужчину задержали пограничники управления ФСБ России Забайкальского края.

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      Олег Давыдов
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