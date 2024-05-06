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09:25, 6 мая 2024Россия

Россиянин пытался перелезть через забор на границе с Китаем ради друзей

Ngs24.ru: красноярец пытался перелезть через забор на границе с КНР ради друзей

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Житель Красноярска пытался перелезть через забор на границе с Китайской Народной Республикой (КНР) ради встречи с друзьями. Об этом стало известно Ngs24.ru.

Как выяснило издание, мужчину остановили пограничники управления ФСБ России Забайкальского края. Он отметил, что хотел незаконно попасть в Китай, поскольку собирался встретиться с друзьями.

Ситуацией занялся Забайкальский районный суд. Россиянин раскаялся на слушании и признал вину, поэтому он отделается штрафом.

До этого сообщалось, что в Кургане следователи возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который после увольнения с должности с допуском к государственной тайне выехал за границу.

Мужчина попал под статью 283.2 УК РФ («Нарушение требований по защите государственной тайны»).

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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