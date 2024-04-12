Россиянин с допуском к гостайне выехал за границу и попал под статью

В Кургане возбудили дело против мужчины с допуском к гостайне за выезд из РФ

В Кургане следователи возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который после увольнения с должности с допуском к гостайне выехал за границу. Об этом сообщает ТАСС.

Мужчина попал под статью 283.2 УК РФ («Нарушение требований по защите государственной тайны»). Теперь обвиняемому грозит до трех лет лишения свободы.

Россиянин несколько лет работал на режимном объекте, а потом уволился. После этого у него еще пять лет сохранялось ограничение на выезд из России, но он его нарушил. По версии следствия, мужчина поехал на машине в другую страну в туристических целях.

Ранее в Северной Осетии суд оштрафовал на 210 тысяч рублей бывшего военнослужащего одной из войсковых частей Министерства обороны России за незаконное пересечение границы.