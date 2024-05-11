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13:46, 11 мая 2024Интернет и СМИ

Бывший муж Ксении Бородиной женился в третий раз

Бывший муж Ксении Бородиной Курбан Омаров женился на 23-летней возлюбленной

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Бывший муж телеведущей Ксении Бородиной бизнесмен Курбан Омаров женился в третий раз. Первые фотографии с торжества он опубликовал в своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Избранницей 43-летнего Омарова стала его 23-летняя возлюбленная Валерия, с которой они были в отношениях более двух лет. В феврале 2023 года во время отдыха в Таиланде он сделал девушке предложение.

Некоторые из опубликованных снимков оказались размытыми — на них видны лишь очертания фигур, предположительно, Курбана и Валерии, а также примерные локации — возле автомобиля Cadillac и в загсе. Омаров также продемонстрировал детали образа невесты — белое корсетное платье с открытыми плечами, высоким разрезом, а также длинным подолом. В руках у девушки был небольшой букет лилий. Для себя бизнесмен выбрал темные рубашку, брюки и галстук.

Бородина и Омаров поженились в 2015 году, спустя несколько месяцев у них родилась дочь. Об их разводе стало известно летом 2021 года.

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      Полина Кислицына
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