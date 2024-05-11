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18:05, 11 мая 2024Мир

Чехия допустила отказ от членства Украины в НАТО

Президент Чехии Павел допустил отказ от членства Украины в НАТО

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Отказ Украины от вступления в состав НАТО можно было бы обменять на гарантии безопасности для Киева в ходе переговоров. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, чьи слова приводит австрийское издание Die Presse.

«Впоследствии можно вести переговоры, потому что членство Украины в НАТО можно обменять на что-то. Например, на гарантии, когда речь идет о военном присутствии», — сказал он.

Ранее специальный помощник президента США, старший директор по стратегическому планированию в Совете национальной безопасности Белого дома Томас Райт усомнился в будущем вступлении Украины в НАТО.

При этом, по его словам, пока Украина «находится в разгаре крупной войны», США могут делать шаги, «которые бы укрепляли ее оборону и безопасность здесь и сейчас, а также в следующие несколько лет».

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      Никита Абрамов
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