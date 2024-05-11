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19:49, 11 мая 2024Россия

Кандидатуру губернатора Курской области предложили на пост в правительстве

Мишустин предложил кандидатуру Старовойта на пост министра транспорта России
Роман Старовойт

Роман Старовойт. Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил назначить губернатора Курской области Романа Старовойта на пост министра транспорта в новом составе правительства. Об этом «Ленте.ру» сообщил пресс-секретарь председателя российского правительства Борис Беляков.

Старовойт руководил Федеральным дорожным агентством Росавтодор 6 лет — с 2012 по 2018 год. Позже, в 2019 году, руководитель российского региона возглавил подгруппу «Безопасные и качественные дороги и дорожная деятельность» по подготовке президиума Госсовета по транспорту.

«Знает отрасль изнутри. Кроме того, Роман Старовойт имеет большой политический и управленческий опыт, который будет полезен в работе на посту главы одного из ключевых федеральных министерств», — объяснил предложенное назначение Беляков.

11 мая Мишустин внес на рассмотрение в Госдуму новый состав правительства страны. В правительстве анонсировали новую должность профильного вице-премьера, кандидатом на этот пост выступит занимавший должность главы Минтранса Виталий Савельев. Также сообщается о назначении главы Минпромторга Дениса Мантурова на пост первого вице-премьера.

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