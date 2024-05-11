Мишустин внес на рассмотрение Госдумы новый состав правительства. Что изменится в российском кабмине?

Премьер РФ Мишустин внес в ГД на рассмотрение новый состав кабмина

Премьер-министр России Михаил Мишустин внес на рассмотрение в Госдуму новый состав правительства страны. Об этом сообщил пресс-секретарь председателя российского правительства Борис Беляков.

Беляков анонсировал новую должность профильного вице-премьера, кандидатом на этот пост выступит занимавший должность главы Минтранса Виталий Савельев. Также сообщается о назначении главы Минпромторга Дениса Мантурова на пост первого вице-премьера.

В правительстве объяснили необходимость новой должности

Беляков объяснил необходимость введения должности профильного вице-премьера. По его словам, сейчас очень значимо развитие транспорта и логистики, в том числе развитие международных транспортных коридоров. Предложенный на пост 70-летний Савельев ранее возглавлял Министерство транспорта, а до этого работал гендиром российской авиакомпании «Аэрофлот». «В должности министра он обеспечил устойчивость вверенной отрасли перед западными санкциями и продолжит эффективно работать на новом посту», — отметил пресс-секретарь Мишустина.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Мантуров на посту первого вице-премьера будет курировать обеспечения технологического лидерства России, о чем говорится в новом майском указе президента России Владимира Путина. «Развитие технологий сегодня во главе угла всего комплекса задач, стоящих перед органами исполнительной власти», — заявил Беляков.

На своей должности останется вице-премьер Татьяна Голикова: она продолжит курировать Министерство здравоохранения, Министерство труда и социальной защиты, Министерство культуры. Кроме того, в сферу ее ведения войдет Федеральное агентство по делам национальностей. Также должности вице-премьеров за собой сохранят Алексей Оверчук, Юрий Трутнев и Марат Хуснуллин.

Своих мест лишатся первый вице-премьер Андрей Белоусов и вице-премьер Виктория Абрамченко. Беляков рассказал, что ждет министров в будущем. Так, Абрамченко будет курировать области сельского хозяйства, сферу агропромышленного комплекса и экологии, а на ее место может быть поставлен нынешний глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. На место Белоусова предложена кандидатура Александра Новака, который ко всему прочему теперь будет регулировать вопросы поддержки экономики и антисанкционных мер.

Губернаторы российских регионов могут получить посты в правительстве

Губернаторы некоторых российских регионов могут получить должности министров. Так, на пост министра транспорта предложена кандидатура губернатора Курской области Романа Старовойта, который 6 лет руководил Росавтодором. На должность министра промышленности и торговли предложена кандидатура губернатора Калининградской области Антона Алиханова.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Также пост в правительстве может получить губернатор Кемеровской области — Кузбасса Сергей Цивилев. Ему предложено занять пост министра энергетики в новом составе правительства. Вместо Олега Матыцина на должность министра спорта предложена кандидатура губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева.

Предполагается, что свои поста сохранят главы следующих министерств: Ольга Любимова (Минкульт), Валерий Фальков (Минобрнауки), Максут Шадаев (Минцифры), Антон Силуанов (Минфин), Михаил Мурашко (Минздрав), Ирек Файзуллин (Минстрой).

Кандидатуры выдвинутых вице-премьеров Госдума рассмотрит 13 мая, а кандидатуры министров на день позже — 14 мая. Мишустин внес на рассмотрение предложения по новому составу кабмина в соответствии с Конституцией и федеральным законом «О Правительстве Российской Федерации».