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17:11, 11 мая 2024Экономика

Россиянам напомнили о проверке трех документов перед покупкой квартиры

Юрист Сивакова: перед покупкой квартиры стоит проверить выписку из ЕГРН

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Перед покупкой квартиры необходимо проверить ряд документов. В чем следует удостовериться перед ответственной сделкой, в своем Telegram-канале рассказала юрист Ирина Сивакова.

Перед тем как подписать договор, стоит заглянуть в выписку из Единого государственного реестра недвижимости. В документе содержатся актуальные сведения о собственнике жилплощади и наличии обременений на сделки с ней. Кроме того, там имеется информация о претензиях других людей на квартиру и аварийном статусе жилого дома.

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Следующий документ, который непременно нужно изучить, — это справка о лицах, зарегистрированных в квартире по месту жительства. Ее можно запросить через «Госуслуги» либо подать письменное заявление лично в отделении МВД. Документ не мешает проверить и самому квартировладельцу — порой на жилплощади прописывают людей без ведома собственника. Приобретать жилье следует не раньше, чем из него выпишутся все прежние жильцы. В противном случае следует заранее указать в договоре, что в полном размере оплата будет проведена только после выселения всех жильцов.

Также эксперт советует убедиться в праве собственности на квартиру. Основанием для его оформления может быть завещание, соглашение или свидетельство о приватизации, договор дарения, мены или купли-продажи. Если продавец получил жилье в собственность меньше года назад, сделка может вызвать трудности. Сделку могут оспорить другие заинтересованные лица, напоминает юрист.

Ранее россиянам рассказали о подводных камнях при покупке жилья. Отыскав желанный вариант, следует изучить местный район, его инфраструктуру и транспортную доступность.

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      Виктория Клабукова
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