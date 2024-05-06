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20:44, 6 мая 2024Экономика

Россиянам рассказали о подводных камнях при покупке жилья

Риелтор Бендриков: прежде всего перед покупкой квартиры следует изучить район

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Перед покупкой квартиры прежде всего стоит изучить, насколько в районе развита инфраструктура. О подводных камнях при сделках с недвижимостью телеканалу «Звезда» рассказал эксперт по недвижимости Олег Бендриков.

Новые жилищные комплексы нередко размещаются в районах с плохой транспортной доступностью. Такая ситуация становится проблемой для семей с одним автомобилем. Зачастую, приобретая жилплощадь в таком районе, покупатели уже через год-полтора ее продают.

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Другой важный момент — документы и задолженности собственника. «Иногда были случаи, когда паспорт был недействительным по разным причинам. Нужно также запросить у владельца свежую выписку из ЕГРН», — пояснил риелтор. Справка поможет выявить наличие у квартировладельца ограничений — ипотека, залог или обременения по причине долгов.

Ранее желающим приобрести жилье посоветовали отдать предпочтение частным домам. По мнению экспертов, загородные дома выгоднее для инвестиций, чем новостройки.

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      Виктория Клабукова
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