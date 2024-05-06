Россиянам отсоветовали вкладываться в новостройки

Эксперт Данилов: загородные дома выгоднее для инвестиций, чем новостройки

С 2022 года в России цены на загородное жилье растут быстрее, чем на квартиры. Вкладывать деньги в квартиры в новостройках и в старом фонде отсоветовал россиянам коммерческий директор строительной компании «Юко» Иван Данилов в беседе с телеканалом «360».

Эксперт пояснил, что жилье в коттеджных поселках дорожает на фоне растущего спроса. Рынок многоэтажных домов, наоборот, перегрет — цены на нем будут снижаться. Сейчас цены на квартиры в новых жилых комплексах могут быть на 20-25 процентов выше, чем на «вторичку».

В будущем такая покупка может оказаться невыгодной, предупредил Данилов. Квартиры в новостройках покупают по завышенной цене девелоперов, и получить хотя бы ту же сумму при последующей продаже уже не получится. «Можно рассчитывать только на то, что новая квартира через пять лет вырастет в цене из-за инфляции, но это скорее про сохранение денег, а не про инвестиции в недвижимость», — рассказал эксперт.

Ранее россияне бросились брать ипотеку на покупку и строительство частных домов — в первом квартале 2024 года банки выдали этот вид кредитов на 224 миллиарда рублей — на 42 процента больше, чем за аналогичный период 2023-го.