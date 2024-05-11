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12:02, 11 мая 2024Бывший СССР

В СБУ назвали «танки-мангалы» неуязвимыми для дронов ВСУ

Стариков: «танки-мангалы» оказались неуязвимы для беспилотников ВСУ
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: РИА Новости

Российские защищенные танки оказались неуязвимы для беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом на своем YouTube-канале заявил полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков.

«Так называемый "танк-мангал" оказался неуязвимым для основного оружия поля боя – FPV-дронов», — заявил Стариков. Бывший военный выразил удивление относительно того факта, что ВСУ приходится тратить много ресурсов на танки Российской армии с такой необычной защитой.

Военные Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) начали оснащать свои танки самодельной защитой от беспилотников в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Позже в России запустили производство танков с защитным навесом — так называемым «мангалом».

В начале мая специалисты журнала Forbes заявили, что ВСУ тратят много БПЛА для борьбы с оснащенными «царь-мангалами» танками. «Слои самодельной брони, установленные в мастерских недалеко от линии фронта, защищают танки-черепахи от 100 000 FPV-дронов», — отметили журналисты медиа.

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      Андрей Ставицкий
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