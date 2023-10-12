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11:06, 12 октября 2023Наука и техника

Российские танки получили заводской «мангал» от дронов

УВЗ: российские танки начали оснащать заводскими навесами от беспилотников

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Российские танки получили специальный навес для защиты от беспилотников, который танкисты называют «мангалом». «Уралвагонзавод» (УВЗ, входит в госкорпорацию «Ростех») начал оснащать машины заводским изделием, передает РИА Новости.

В ролике УВЗ, отмечающего 87-летие, показаны танки Т-72Б3 на железнодорожных платформах. Машины получили всеракурсную динамическую защиту корпуса и заводскую защиту крыши башни.

Источник РИА Новости сообщил, что навес разработали с учетом анализа эффективности «мангалов», которые российские танкисты самостоятельно создавали для защиты от дронов. «Заводской навес не содержит элементов динамической защиты, так как они имеют большую массу и создавали бы излишнюю нагрузку на башню, но за счет многослойной конструкции обеспечивает эффективное разрушение кумулятивной струи боеприпасов, которые применяются сегодня по бронетехнике на мини-дронах», — сказал собеседник агентства.

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Он добавил, что стандартная конструкция не создает экипажу препятствий для покидания машины в случае поражения, поскольку ее боковые секции сделаны из гибкой противокумулятивной сетки.

В «Ростехе» подтвердили создание заводского навеса, отметив, что «простое, но эффективное» решение подсказал опыт специальной военной операции (СВО). «Конструкция хорошо защищает машины и экипажи от дронов-камикадзе и сбрасываемых с беспилотников боеприпасов», — уточнили в госкорпорации.

В июле военный эксперт Виктор Мураховский сообщил, что в рамках СВО защищенность российских танков повышали поэтапно. Сперва их оснащали решетчатыми экранами, а потом они получили увеличенные бортовые экраны с динамической защитой (ДЗ) и дополнительные блоки ДЗ на башне.

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    Даниил Иринин
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