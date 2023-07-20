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04:32, 20 июля 2023Наука и техника

В России оценили защищенность новых Т-72Б3М

РИА Новости: российские танки Т-72Б3М получили динамическую защиту «Реликт» в корме

Фото: Артем Пряхин / Коммерсантъ

Российские танки Т-72Б после модернизации до уровня Т-72Б3М получили динамическую защиту «Реликт» в кормовой части, следует из опубликованного во вторник видео «Уралвагонзавода». Улучшенную защищенность оценил военный эксперт Виктор Мураховский в беседе с РИА Новости.

Отмечается, что на кадрах показаны модернизированные танки на железнодорожных платформах. Машины получили блоки «Реликта» на корме. Ранее кормовую броню толщиной в несколько сантиметров прикрывали только решетчатые экраны.

«В рамках СВО, во-первых, применяется большое число разнообразных противотанковых средств высокой эффективности. Во-вторых, для поражения танков активно используются беспилотные летательные аппараты, несущие кумулятивные боеприпасы. В-третьих, сам характер боевых эпизодов таков, что боевые машины активно маневрируют, подходят к рубежам и отходят от них и открывают для атаки бортовые и кормовые проекции. Учитывая все три фактора, для повышения защищенности танков сегодня их защита должна быть всеракурсной. Старая концепция, предполагавшая, что танк будет встречать противника только самым защищенным местом, то есть лбом, сегодня уже не работает», — сказал Мураховский.

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Он добавил, что в рамках спецоперации улучшение защищенности российских танков было поэтапным. Сперва они получили решетчатые экраны для защиты крыши башни, потом танки оснастили увеличенными бортовыми экранами с динамической защитой, затем они получили дополнительные блоки динамической защиты на башне. Мураховский отметил, что после установки «Реликта» на корму танки получают почти всеракурсную защиту.

Ранее стало известно, что концерн «Уралвагонзавод» передал Министерству обороны России очередную партию танков Т-90М и модернизированных Т-72Б3М.

В мае на опубликованном Минобороны России видео показали танк с козырьком для защиты башни, который оснастили динамической защитой «Контакт-1».

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