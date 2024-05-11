Мишустин предложил кандидата на пост главы Минпромторга

Мишустин предложил кандидатуру Алиханова на должность главы Минпромторга

Председатель правительства России Михаил Мишустин назвал кандидата на пост главы министерства промышленности и торговли РФ. Он предложил назначить Антона Алиханова, губернатора Калининградской области, представление об этом премьер внес в Госдуму, передает ТАСС.

С 2012 года пост главы Минпромторга занимал Денис Мантуров. В 2022 году его одновременно назначили на должность заместителя председателя правительства РФ.