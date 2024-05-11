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21:22, 11 мая 2024Россия

Мишустин предложил повысить Мантурова

Премьер Мишустин предложил повысить Мантурова до первого вице-премьера
Денис Мантуров

Денис Мантуров. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил назначить исполняющего обязанности вице-премьера главы Минпромторга Дениса Мантурова на должность первого вице-премьера. Об этом говорится на сайте правительства.

Чиновник занял пост вице-премьера в 2022 году — однако он также остался главой Минпромторга, которое возглавляет с 2012 года. Сейчас Мантуров находится в статусе исполняющего обязанности.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина премьер-министром России. Также стало известно, что кандидатуру Мишустина на пост премьера поддержали 375 депутатов Госдумы. Против этого назначения не выступил ни один из российских парламентариев. В то же время 57 депутатов воздержались от голосования.

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      Юлия Мискевич
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