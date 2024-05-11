Мишустин предложил назначить Цивилева на пост главы Минэнерго

Премьер Мишустин предложил Цивилева на пост министра энергетики

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил назначить губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева министром энергетики. Об этом сообщается на сайте кабмина.

По словам пресс-секретаря председателя правительства Бориса Белякова, многолетний опыт Цивилева на посту руководителя крупнейшего российского угледобывающего региона дают основания полагать, что он обеспечит дальнейшее развитие отрасли.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина премьер-министром России. Также стало известно, что кандидатуру Мишустина на пост премьера поддержали 375 депутатов Госдумы. Против этого назначения не выступил ни один из российских парламентариев. В то же время 57 депутатов воздержались от голосования.