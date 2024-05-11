Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:37, 11 мая 2024Россия

Мишустин предложил назначить Цивилева на пост главы Минэнерго

Премьер Мишустин предложил Цивилева на пост министра энергетики
Сергей Цивилев

Сергей Цивилев. Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил назначить губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева министром энергетики. Об этом сообщается на сайте кабмина.

По словам пресс-секретаря председателя правительства Бориса Белякова, многолетний опыт Цивилева на посту руководителя крупнейшего российского угледобывающего региона дают основания полагать, что он обеспечит дальнейшее развитие отрасли.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина премьер-министром России. Также стало известно, что кандидатуру Мишустина на пост премьера поддержали 375 депутатов Госдумы. Против этого назначения не выступил ни один из российских парламентариев. В то же время 57 депутатов воздержались от голосования.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Мискевич
      Обсудить
      Последние новости

      Мишустин внес на рассмотрение Госдумы новый состав правительства. Что изменится в российском кабмине?

      Водитель упавшего в реку автобуса в Петербурге несколько дней не отдыхал

      Евросовет призвал Израиль не проводить военную операцию в Рафахе

      Президент Чехии назвал условие для противостояния России

      Мэр Харькова сообщил о взрыве в городе

      США пообещали Израилю помощь в обмен на отказ от вторжения в Рафах

      Собянин назвал срок открытия верфи для строительства электросудов

      На Западе прокомментировали наступление России на Харьков

      В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого по делу об утонувшем автобусе

      В Минобороны Украины призвали мобилизоваться всей стране

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше