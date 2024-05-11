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16:30, 11 мая 2024Бывший СССР

Наемников на Украине назвали расходным материалом

Insider: иностранных военных использовали на Украине как расходный материал

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Иностранные специалисты оценили количество наемников, сражающихся на стороне Украины. Об этом сообщает издание Insider.

Журналисты медиа собрали комментарии специалистов на тему наемных солдат, сражающихся на Украине. По словам исследователя из Барселонского университета (Испания) Маттео Пульезе, в общей сложности на стороне Киева воюют три-четыре тысячи иностранцев, хотя власти Украины говорят о 20 тысячах добровольцев.

По мнению Пульезе, наемников, очевидно, используют как «расходный материал» — их вместо украинских солдат отправляют на самые рискованные операции. Ветеран Ирака Карл Ларсон, воевавший три месяца под Харьковом, подтвердил заявление специалиста. «Мы были как лежачие полицейские: если бы русские пришли, то мы могли бы задержать их максимум на час», — заметил Ларсон.

Американский наемник также признался, что ему и его сослуживцам было сложно адаптироваться к местности Украины и выдаваемому оружию. Карл Ларсон рассказал, что потерял много своих товарищей из-за атак беспилотников. Военный подчеркнул, что многие солдаты отправляются на Украину «защищать демократию», однако среди военных много «адреналиновых наркоманов» и тех, кто ищет друзей или имеет проблемы в семье.

Представитель Госдепартамента США, с которым связались журналисты Insider, заявил, что официальных данных по пропавшим на Украине американским гражданам нет. «Наши возможности проверять подобные сообщения о гражданах США крайне ограничены», — отметил он.

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что подтвержденной информации о нахождении войск Франции в зоне специальной военной операции нет. Однако он подчеркнул, что не удивлен сообщениям о том, что граждане Франции принимают участие в боевых действиях.

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      Андрей Ставицкий
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